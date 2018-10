Le marcó un golazo a Alianza Lima y se ilusiona con regresar a la selección

Lleva tres goles anotados con FBC Melgar, seis en total en lo que va de la temporada, pues antes hizo la misma cantidad de goles con Sport Rosario. Hay más: cada vez que marcó con la 'rojinegra', el cuadro arequipeño siempre ganó. Y esta vez, frente a Alianza Lima, no fue la excepción.

Christofer Gonzales fue el autor de un verdadero golazo con el que silenció Matute y le dio tres puntos de oro a Melgar, que le sirvió para consolidarse como el líder del Torneo Clausura. "He visto como tres veces el gol que le hice a Alianza Lima", afirmó.

'Canchita' expresó su felicidad por volver a ser protagonista en un encuentro tan mediático. Asimismo, consultado sobre la selección peruana, el volante no ocultó su deseo de volver a vestir la 'bicolor'.

"Sí, claro que me ilusiona, pero la decisión la tomará el técnico. Yo trato de trabajarme y de estar bien en mi equipo. Si luego la posibilidad viene hay que saberla aprovechar y si no hay que seguir trabajando nomás. No hay que perder la fe y la esperanza", dijo a Fox Sports Radio Perú.

Si finalmente Ricardo Gareca lo convoca, no sería la primera vez que 'Canchita' juegue por la 'blanquirroja': ya ha sido internacional con Perú en siete ocasiones y ha marcado un gol (ante Trinidad y Tobago en el 2013).