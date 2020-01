Christian Ramos ya está en Trujillo. El defensor central de 31 años fue entrevistado por Gol Perú, donde contó la conversación previa que tuvo con José del Solar, DT del equipo, además de elogiar al club poeta.

“Me gustó la propuesta, me gustó hablar con José Guillermo del Solar, me gustó que tengan un buen plan de trabajo. Me dijo que quería para este año, que quería hacer un buen equipo y pelear los primeros lugares”, indicó.

“Todos conocemos como es César Vallejo, es un club ordenado y que tiene todas las comodidades para poder jugar tranquilo”, agregó Christian Ramos quien viene de jugar en Universitario de Deportes y Melgar (ambos el 2019).

Uno de los objetivos de Christian Ramos es retomar su mejor nivel para poder ser considerado en la selección peruana. La ‘Sombra’ fue titular en el Mundial Rusia 2018, pero debido a inactividad, no fue considerado para los últimos amistosos.