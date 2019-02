Fue echado de Garcilaso y sería el primer jale de Vivas en Cristal

Las aguas siguen movidas en Real Garcilaso tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos del Deportivo La Guaira de Venezuela. En las últimas hora se conoció que la directiva cusqueña decidió la salida del arquero, Christian Ortiz, alegando que no era del gusto del comando técnico que hoy está liderado por el chileno Héctor Tapia.

"Fue una decisión de la dirigencia y del comando técnico. Bueno, lo que me dieron a entender es que al comando técnico no le gusto. Los directivos me mandaron a llamar para decir que ya no querían contar conmigo", confesó Ortiz en Fox Sports Radio Perú.

"No sé que pudo haber cambiado, pero cuando me sacaron del equipo en Cusco (para el partido contra La Guaira) ahí si quise irme. Porque no estaba dentro de mis objetivos. Parece que mis ganas de competir y conseguir cosas grandes les molestó. Imagino, porque a raíz de eso, empezó todo.", acotó.

Así anunció Real Garcilaso la salida de Ortíz

¿Se acerca al Rímac?

Por ahora, el exportero de Real Garcilaso manejaría hasta tres ofertas y una de ellas sería su excasa, Sporting Cristal que estrena nuevo técnico. Precisamente, Claudio Vivas lo tuvo en el 2013 tras su efímero paso por los cerveceros.

De concretarse su llegada pelearía el puesto con Patricio Álvarez y Emile Franco; además se convertiría en el cuarto refuerzo celeste para la temporada 2019.

Mira las declaraciones de Ortíz

"SENTÍ LA PRESIÓN DE QUE QUERÍAN QUE ME VAYA"

#FOXSportsPeru | Christian Ortiz dejó Real Garcilaso y denunció maltrato de parte de la dirigencia. Descarga la APP! https://t.co/egBDpD5dTc pic.twitter.com/nJMt0KodfB — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 9 de febrero de 2019

LEE ADEMÁS: