Lo dijo todo. Christian Cueva reveló que actualmente se encuentra de vacaciones y que por ahora su futuro estaría en Santos, club con el cual aún tiene tres años de contrato. Al ser consultado sobre las salidas de Jorge Sampaoli y Paulo Autuori del club “Peixe” señaló lo siguiente.

“El tema con el entrenador fue muy personal. Yo con Autuori tuve una gran relación y me sorprendió su salida. Con el DT la relación no fue de lo mejor, lo que terminó destruyendo la relación. Puedo tener un entrenador al que no le pueda gustar pero el respeto hacia una persona tiene que ser para todos por igual”, sostuvo Cueva en dialogo con Ovación.