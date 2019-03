Con Cueva: Cancha de Santos lució en terrible estado y se retrasó partido

Las condiciones climatológicas que se viven en Sao Paulo impidieron que el duelo entre Santos y Oeste se jugará ala hora indicada, la cancha del estadio Pacaembú lució terrible y hasta se barajó la posibilidad de cancelar el juego por el Torneo Paulista. Christian Cueva fue confirmado por Sampaoli como titular en la previa.

Era una piscina

Christian Cueva comandará al Santos a una nueva victoria por la fecha 9 del Paulistao ante Oeste para, de paso, hacer olvidar la eliminación de la Copa Sudamericana en manos de River Plate de Uruguay.

'La eliminación duele; normalmente es algo que vamos a sentir siempre. Hemos trabajado, tenemos el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil. Tenemos que pensar en esos torneos y ser conscientes de que somos un grupo fuerte, que juega bien el fútbol. A veces el resultado no viene, pero el grupo sigue firme', avisó el hábil volante de creación.

Sobre su actual nivel futbolístico Christian Cueva, comentó: 'Falta mucho, no tuve el rendimiento que quería todavía, no jugué muchas veces seguidas, pero no son excusas para decir que no estoy bien. Puedo dar más, y es el principio de algo bueno. Es una oportunidad en un club grande para esforzarse y corresponder a la confianza', advirtió el ‘8’ del 'Peixe'.