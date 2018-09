'Chorri' Palacios elogió a su hijo tras debutar ante Universitario

Roberto Palacios se encuentra más feliz y emocionado que el día que le tocó debutar a él como jugador profesional. Su hijo Brandon disputó sus primeros minutos en el Torneo Descentralizado con la camiseta de UTC en un complicado encuentro ante Universitario de Deportes por la fecha 2 del Torneo Clausura.

Emociones diferentes

El 'Chorri' afirmó para Capital Deportes que "Estaba más nervioso que cuando yo jugaba. Estoy contento por la forma cómo Brandon encaró el encuentro, jugando ante Universitario con personalidad y atrevimiento", dijo el histórico jugador de Sporting Cristal.

Palabras de elogio para Brandon

Además, habló de las cualidades de su hijo y de lo que espera para su carrera: "Ahora lo más complicado es mantenerse. Él tiene una personalidad muy interesante. No se achica ni se siente menos o más que nadie, eso me deja muy tranquilo. Yo no quiero que hable del hijo del 'Chorri', quiero que digan que es Brandon Palacios", agregó el 'Chorri'.

Un agradecido total

Finalmente, tuvo unas palabras para Franco Navarro, el técnico que ha hecho debutar a su hijo Brandon: "Yo agradezco a Franco Navarro y a UTC por haber estado interesado en mi hijo. Tiene tres meses para demostrar lo que hizo en la reserva de Sporting Cristal", finalizó Roberto Palacios.

