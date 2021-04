Orlando “Chito” La Torre, ex mundialista con la selección peruana de fútbol en México 70′ y campeón con Sporting Cristal en el 61′, 68′, 70′ y 72′, tomó la palabra y se refirió al caso Jefferson Farfán, jugador de Alianza Lima, quien rompió los protocolos de bioseguridad del fútbol peruano luego de ser captado en un video sin mascarilla con unos jóvenes.

“No me parece. Hay que llamarle la atención, pero Jefferson Farfán es un jugador internacional. No es cualquiera. Se le ha pasado, no hagan drama”. Sobre su reaparición en el fútbol peruano con la camiseta blanquiazul”, dijo.

“Farfán no está al cien por ciento de su nivel, pero tampoco podemos exigirle mucho, ya no es el mismo. Acá se retira. Ya jugó bastante, tiene su billete bien ganado. Tiene para comprar todo México 70 (risas). Es un gran jugador. Nos llevó al Mundial”, agregó el ex mundialista.

Para “Chito”, en su época habían grandes futbolistas en la bicolor y clubes: ”Del 70′ habían muchos habilidosos. “Perico” León, Cubillas, Chale, Mifflin, Chumpitaz, el doctor Campos”.

“Chito” sobre Sporting Cristal

Al ser consultado sobre el debut de Sporting Cristal ante Sao Paulo, este martes, en el debut de Copa Libertadores, indicó: “Acá tienen que arriesgar. Nada de especulaciones. Deben defender con la pelota en los pies, no se tiren atrás. El riesgo está de local. Si no se gana en Lima, menos será en Brasil, ya estamos fritos. El empate no sirve”.

Eso sí, advirtió que deberán poner pierna fuerte con inteligencia para frenar a Dani Alves, el más desequilibrante. “Hay que taparlo. Es clave marcarlo en zona. Es arma de Sao Paulo. Mandar hasta dos a frenarlo. Por ahí querrán hacer daño. No hay que esperar una sorpresa”, concluyó.

