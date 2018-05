Chirinos: "Velarde debe sentirse decepcionado al no ir a Rusia 2018"

El director técnico de Universitario, Javier Chirinos, aun no conoce lo que es ganar en el Torneo Apertura, pues acumula dos empates, uno ante Melgar en el Monumental y el otro en Cajabamba ante UTC. Asimismo, asegura que el equipo se repondrá durante el torneo, donde buscarán salir de la mala situación.

"Este momento nos agarra cuando hemos aportado jugadores a la selección y hemos perdido a varios" confirmó Chirinos en 'La Cádetra Deportes'. En Ate, aseguran que el solo hecho de ser Universitario, se exige mucho más. El DT merengue, no podía dejar de hablar del juvenil Brayan Velarde, quien estuvo voceado en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para integrar la lista de jugadores sub-20 que viajarán a Rusia 2018 como sparrings de la selección mayor.

Arremetió con todo

Me sorprende que Velarde no hay sido tomado en cuenta en la sub 20, él fue parte de los microciclos. Ha hecho méritos, aparte el jugador que esté en la selección debe ser titular en su club y él también ha jugado en el primer equipo expresó enfáticamente. Además, aclaró el tema de Universitario y la FPF, ya que la federación mencionó que en el club crema había puesto trabas para dejar libre a Velarde. "Brayan debe sentirse decepcionado de no ir al mundial" añadió.

Por otro lado, señaló que la FPF habló muchas cosas y considera que todo fueron excusas para llamar a otro juvenil. "El único jugador de la U que era convocable era Velarde, no estoy en contra de la convocatoria del profesor Ahmed pero es increíble que un solo jugador de Universitario no sea considerado, es frustrante y decepcionado" finalizó.

