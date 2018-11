​Exjugador de Universitario está prófugo de la justicia tras acusación por asesinato

Lo que hizo dentro de las canchas no se compara para nada con lo que hace fuera de ella. Y eso le ha traído más de un problema al punto de que ya estuvo cuatro años recluido en la cárcel. Ahora, afrontará un nuevo juicio por asesinato. La policía chilena está tras sus pasos, pues su paradero es desconocido. Hablamos de Luis Núñez, quien jugó en Universitario de Deportes en el 2007.

Según informó el diario La Tercera, el pasado 11 de octubre un juzgado chileno emitió una orden de detención en contra del exjugador quien ha sido implicado en un episodio que acabó con un muerto (le dispararon en la cabeza) y un herido (terminó con el fémur destrozado tras recibir un impacto de bala en la pierna izquierda). Fue este último quien identificó a Núñez como uno de sus agresores.

Esto ha sucedido un año después de que Luis Núñez obtuviera su libertad tras haber estado preso cuatro años (estuvo en la 'sombra' por financiar una banda de narcotráfico y por portar armas de forma ilegal). Al exfutbolista se le perdió el rastro y, hasta el cierre de esta nota, sigue prófugo de la justicia.

"Luis ya no vive en Santiago, por lo que supongo que nadie se ha comunicado con él. Dudo que sepa que lo están buscando. He intentado comunicarme durante el día y aún no puedo", comentó el abogado del exjugador de la 'U'.