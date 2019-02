"El Pichón de Marcelo Bielsa" dejó Arabia Saudita y fichó por Sport Huancayo

Sport Huancayo se sigue reforzando pensando en la Copa Sudamericana 2019. El 'Rojo Matador', que enfrentará a Santiago Wanderers en dicho torneo, anunció el fichaje de Carlos Ross, un jugador que llega procedente del Al Mojzel de la Segunda División de Arabia Saudita tras ser una de las figuras en el ascenso de Cobresal.

"Estoy muy motivado, queremos luchar por el campeonato nacional y pasar de fase en la Copa Sudamericana. Llego toda la ilusión de hacer un buen campeonato y voy a trabajar y a aportar al equipo", afirmó Carlos Ross en Radio Ovación.

Además, aseguró que llega con continuidad: "He jugado hasta en dos mil 500 metros de altura, pero creo que el cuerpo se adaptará a la altura de Huancayo. Vengo de competir en Arabia Saudita, hace ocho días jugué mi último partido, así que estoy en ritmo. Solo tengo que adaptarme a la altura, pero físicamente estoy impecable".

¿Por qué le dicen el "Pichón de Marcelo Bielsa?

En Chile es conocido con ese apelativo porque el famoso entrenador argentino lo hizo debutar, con solo 19 años, en la selección mayor de la 'Roja' y lo llevó como sparring al Mundial Sudáfrica 2010.

"Tuve un inicio de carrera muy rápido. A los 19 años estaba en la selección chilena con Bielsa, jugando con Alexis Sánchez, Arturo Vidal, y ahí definitivamente me faltó más manejo de la situación, escuchaba a pocas personas, casi a nadie. Mi mal genio también me pasó la cuenta, porque son cosas que no suman en ese momento de la vida", afirmó en el 2018 para El Gráfico de Chile.

