'Chemo' del Solar: "Quisiera jugar ante Alianza Lima pero ya tengo 51 años"

Se calienta la previa. Este domingo, Alianza Lima recibirá a la Universidad Cesar Vallejo en el estadio de Matute por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 y habrá más de una visita esperada, pues el técnico de los 'poetas', José 'Chemo' del Solar siempre se ha identificado con Universitario y esta vez pisará el coloso de La Victoria como técnico de otro equipo.

Pues, se sabe que el hincha aliancista no tomará de buena manera la llegada del extécnico de la selección peruana. "Los años van pasando, la gente va cambiando y la barra va siendo gente mucho más joven. Cuando me tocó ir con San Martín no noté tan fuerte la rivalidad. Ahora es una motivación extra jugar contra Alianza. Me gustaría estar en la cancha y poder jugar, pero ya tengo 51 años", declaró el estratega en RPP Noticias.

Asimismo, el Chemo del Solar indicó que Vallejo no irá a esperar el resultado en Matute, sino que saldrán al ataque desde el inicio del partido. "El equipo ha trabajado para tratar de ir a buscar a Alianza, a atacar, no nos vamos a meter atrás. A lo mejor el rival te obliga a eso, pero la intención nuestra es salir a jugar. Vamos a jugar en buena cancha. Es una motivación jugar en Matute", indicó Del Solar para el citado medio radial.

