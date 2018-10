'Chemo' Del Solar: "No es lo mismo enfrentar a Cristal que a Alianza" [VIDEO]

¿El Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal puede ser considerado un clásico o solo se trata de un atractivo duelo entre equipos 'grandes'? Habrá, seguramente, opiniones encontradas al respecto, pero alguien que vivió desde adentro, como jugador y entrenador, la tiene muy clara: enfrentar a los celestes no es lo mismo que verse las caras con el clásico 'compadre' Alianza Lima.

Esa es la opinión de José Guillermo Del Solar, quien ha rivalizado con los blanquiazules cuando jugaba y entrenaba a la 'U', y cuando era la cabeza del comando técnico de los cerveceros.

"¿Es un partido distinto enfrentar a Cristal que hacerlo con Alianza?", le preguntaron al hoy estratega de César Vallejo. "El sentimiento que yo tenía, sí. En los años 90, en los que yo no estuve en Perú, esa rivalidad entre Cristal y la 'U' creció muchísimo, pero a mí no me tocó vivirla", respondió 'Chemo' en Fox Sports Radio Perú.

Del Solar explicó que el pensamiento de que el clásico rival siempre será Alianza Lima lo adquirió desde niño, cuando estaba en las divisiones menores del conjunto crema.

"Yo hice seis años en los menores de Universitario y siempre el mensaje hacia nosotros era que se puede perder con cualquiera menos con Alianza. Los de mi generación crecimos con ese mensaje. El sentimiento cuando enfrentaba a Alianza era diferente cuando enfrentaba a Cristal", recalcó.