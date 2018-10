'Chemo' Del Solar disparó contra DT de la 'U' por 'ensayar' con un jugador [VIDEO]

Universitario de Deportes la pasó muy mal el pasado sábado en Ayacucho. Cayó 2-4, pero tranquilamente pudo haber recibido más goles. Los jugadores de la 'U' tuvieron una mala tarde, pero uno en especial la pasó peor: Javier Núñez, quien nunca se halló en la posición de lateral derecho por lo que fue constantemente superado por los 'zorros'.

Comentando sobre esa polémica decisión de Nicolás Córdova, José del Solar recordó que el primigenio y verdadero puesto del futbolista de 21 años es la de segundo delantero.

"Javier Núñez en el 2014 estaba en los juveniles de Universitario y conmigo debuta en Primera División. Yo llego ese año a la 'U', lo llevo al primer equipo, comienza a entrenar con nosotros y él jugada de segundo delantero, detrás del punta. No jugaba ni de extremo derecho o izquierdo, jugaba libre por detrás del punta", contó Del Solar en Fox Sports Radio Perú.

Con lo expuesto anteriormente, a continuación el hoy técnico de César Vallejo criticó la determinación del DT de la 'U' de colocar a Núñez en la defensa, mucho más en una ciudad de altura como la de Ayacucho.

"Javier no tiene vocación (para ser defensa) ni es agresivo ni es un tipo que tenga esas cualidades. Definitivamente le cuesta muchísimo la posición", apuntó a la vez que opinó que él habría hecho jugar en la zaga al chico Brayan Velarde. "A mí me gusta Velarde y hace mucho que no juega", dijo 'Chemo'.