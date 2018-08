'Checho' Ibarra debutó en bloque deportivo de Latina [VIDEO]

Sergio Ibarra es uno de los personajes más queridos del fútbol peruano gracias al carisma que siempre demostró tanto dentro como fuera del campo de juego. 'El Checho' sorprendió a muchos cuando apareció comentando los partidos del Mundial Rusia 2018 en Latina y ahora, para felicidad de sus seguidores, será el encargado de comandar el bloque deportivo del noticiero matinal.

Video: Latina

'Checho' al día

El goleador histórico del fútbol peruano sigue ganando terreno en el periodismo deportivo con el cariño del público, ahora Sergio Ibarra será la cara que presentará las noticias en el bloque desde muy temprano.

'Un poco nervioso, menos mal me dieron la pauta. Un abrazo a toda la gente en las redes y gracias, ahora me encuentran en Latina a partir de las 7.50 am con el bloque deportivo, no hay otra papá', fue lo primero que declaró el goleador

Muchos hinchas celebraban su presencia en las pantallas y expresaban su felicidad al ver al 'Checho Ibarra unirse con a Jesús 'El Tanque' Arias, Fernando Egusquiza y Coki Gonzáles en el pool de deportes que maneja Latina.

Como era de esperarse, los conductores del noticiero se encontraban contentos con el ingreso de Sergio Ibarra, incluso se las ingeniaron para que el argentino se suelte con unos pasos de baile poco antes de despedir la edición.