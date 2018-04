​Charles Monsalvo pide perdón tras agredir a Marcelo Grioni

El colombiano Charles Monsalvo salió al frente para disculparse tras el feo espectáculo regalado en el último triunfo de Sport Huancayo, donde agredió a su entrenador Marcelo Grioni porque lo mandó a calentar cuando ya faltaba muy poco para el final del partido.

Se arrepiente

Charles Monsalvo fue entrevistado en Exitosa Deportes y como era de esperarse le quedó arrepentirse por la reacción que tuvo con Marcelo Grioni 'Me equivoqué. El jugador siempre debe estar dispuesto a jugar. El profe me llamó y mi actitud no fue buena. Me calenté. Nos agredimos verbalmente, no hubo agresión física', declaró en el sintonizado programa radial.

FOTOS: A TODO DEPORTE

Todavía está en veremos la posición que tomará la directiva de Sport Huancayo tras este penoso episodio, algunos hinchas piden que en la administración actúen de oficio sancionando severamente o sacándolo del plantel provinciano. Mientras que el mismo Marcelo Grioni asegura que todo se trató de la calentura del momento porque se encuentran muy cerca de meterse a la final del Torneo de Verano.