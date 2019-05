César Vallejo denuncia agresión contra Raúl Fernández por barristas de Carlos Mannucci | FOTO

César Vallejo ha realizado una denuncia contra barristas de Carlos A. Mannucci debido a una agresión contra el portero 'poeta', Raúl Fernández luego de la victoria por la mínima diferencia en el Estadio Mansiche.

"Hacemos de conocimiento público nuestro malestar y preocupación por los actos de violencia que cometen algunos desadaptados dentro de los estadios y al finalizar los partidos de fútbol. Anoche, tras el partido contra Carlos A. Mannucci, nuestro arquero, Raúl Fernández, fue agredido al salir del estadio Mansiche, por barristas del equipo contrario, quienes lo insultaron y llegaron, incluso, a tirar piedras a su vehículo y agraviar a su familia", publicó César Vallejo en el comunicado emitido.

Foto: UCV

"Rechazamos categóricamente estos actos, que estamos seguros que no son propios de los verdaderos seguidores del equipo carlista; y solicitamos a nuestras autoridades redoblar esfuerzos para sancionar a estos pseudo hinchas que le hacen un daño enorme al fútbol como deporte y espectáculo de sano esparcimiento", añadió el club 'poeta'.

Por su parte, el portero sostuvo lo siguiente: "Estaba saliendo del estadio y los barristas de Mannucci empezaron a insultarme. Estaba con mi familia, mis cuatro hijos, y comenzaron a insultar desatinados y en la cual bajé y les dije porque me insultan. Vinieron como siete, peor gracias a Dios no me lastimaron, pero si me tiraron piedras", señaló Raúl Fernández.

