César Cueto y su mensaje al renovado Alianza previo a la Libertadores

Palabra autorizada. Uno de los últimos ídolos de Alianza Lima, César Cueto Villa se refirió sobre lo que será la participación de los blanquiazules en la próxima edición de la Copa Libertadores y les dejó un mensaje a los pupilos de Miguel Ángel Russo.

"En Alianza han cambiado la mayoría y para afiatar ese equipo, demora tiempo y jugar contra un equipo que tiene un bagaje de juego de 15 a 20 años, es enfrentar a una potencia. Le toca duro, tienen que ponerse las pilas y dentro de todo esto progresar", manifestó Cueto a Fox Sports Radio Perú.

No ve favorito a Alianza Lima

Consultado sobre la posibilidad de que Alianza Lima sea considerado favorito en el torneo continental, César Cueto ha sido claro y asegura que los íntimos no llegan con ese rótulo, pues "están empezando todo de nuevo".

No lo veo para favorito para nada, Alianza empezará todo diferente, todo nuevo, sin venir con algo ya hecho. Para el campeonato local no crean que será fácil, el hecho de que esté en la Copa, no quiere decir que va a pasar a todos por encima. Será duro y difícil como todo, pero ojala los jugadores puedan mostrar sus capacidades y que los refuerzos que han llegado aporten por el bien del equipo, jueguen para lo que quiere el técnico y que saquen sus resultados, sentenció.

