César Cueto sobre Bengoechea: "Esperemos que la identidad de Alianza Lima no se pierda"

César Cueto, uno de los ídolos de Alianza Lima, habló sobre el regreso de Pablo Bengoechea al cuadro 'blanquiazul'. Uno de los deseos del exvolante fue que no se pierda el estilo del equipo.

"Esperemos que la identidad de Alianza Lima no se pierda con la vuelta de Pablo Bengoechea, a veces veo los partidos, no me llena, pero si lo sigo. La picardía no se puede perder, es algo innato dentro del momento futbolístico”, señaló César Cueto en entrevista con Radio Nacional.

Además, expresó su deseo de seguir viendo a juveniles en el primer equipo: "Pienso que la actualidad de Alianza Lima debe estar basada en menores. Recién le dan cabida a Jaime Duarte y Ernesto Arakaki, sus frutos se dan mediante trabajo, los menores que estaban en sus manos hoy demuestran en el primer equipo, capacidad tienen, después vendrá lo físico", sentenció Cueto.

Pablo Bengoechea llegará este fin de semana a Lima y tomará el cargo de Alianza Lima para la Copa Centenario, torneo que otorga un cupo a la Copa Sudamericana y será el primer objetivo del técnico uruguayo.

