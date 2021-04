Verlo con el dorsal número “10”, la cinta de capitán y divirtiéndose con el balón tras el regreso al equipo de sus amores genera alegría en el ídolo de Alianza Lima, César Cueto, quien aplaudió los cien partidos de Jefferson Farfán con los íntimos. Además, confesó que se ilusiona con ver a la “Foquita” junto a Paolo Guerrero defendiendo la blanquiazul muy pronto en la Liga 1 del fútbol peruano.

“Farfán tenía la ilusión de volver al club que quiere, lo tenía claro. Ahora lo veo feliz por haber tomado esa decisión de estar en casa, cerca de sus hijos. Dará mucho para el bienestar del club. Sigue teniendo un cariño especial por el fútbol. Está en el club que quiere, donde se hizo de un gran nombre”, confesó a EL BOCÓN.

En plena charla, el “Poeta” compartió anécdotas con la “Foquita”, cuando era apenas un juvenil en Alianza y en la selección Sub20. “Cuando lo veía entrenar junto a Guerrero, Guizasola, Fernández, siempre les decía que con ellos estaba asegurado del futuro del club. Después cuando “Chalaca” Gonzales me invitó a integrar como asistente en la Sub20, veía a varios candidatos a patear tiros libres. Farfán, Neyra, Vargas, Cominges, Salhuana. El primero siempre era Farfán, el segundo Salhuana, le pegaban bien al balón. Practicaba mucho Farfán a patear por encima de la barrera. A mí me preguntaban si había practicado (risas). Mi manera de jugar siempre fue jugar con pases en curvas, cada tiro libre era un pase, pero no solo hay que patear tiro libre, sino también saber jugar, buscar el arco rival, empujar al compañero”, cuenta el Poeta de la Zurda a EL BOCÓN.

PAOLO, VENTE A ALIANZA

Para el “Poeta” ver una dupla Farfán-Guerrero en ofensiva de Alianza Lima versión 2022, sería especial para el hincha. “Sería muy bonito verlo a Paolo con Farfán en el club. La gente, el hincha, disfrutaría de un gran equipo”, concluyó.

