¿Cerca de Universitario? Diego Guastavino está en Lima

Diego Guastavino ha expresado su deseo de retornar al fútbol peruano para vestir la camiseta de Universitario de Deportes e incluso piensa en el retiro con los cremas. El delantero se encuentra en nuestro país luego de haber culminado la temporada con Independiente de Santa Fe.

¿Algo que ver con Universitario de Deportes? EL BOCÓN pudo conocer que Diego Guastavino está en Lima y este miércoles se va del país, pues solo vino a Lima para arreglar unos asuntos personales.

Quiere volver

Cada que Diego Guastavino habla de Universitario de Deportes, deja abierta la posibilidad de volver al conjunto crema. Tras una regular temporada en Independiente Santa Fe, el delantero indicó que quiere llegar para retirarse.

"Yo la verdad me siento muy bien y con muchas ganas, pero seguro la gente que toma las decisiones (dirigentes) busque jugadores más jóvenes o con otras características. Sería muy difícil. Me encantaría volver. No solo para retirarme, sino para aportar y rendir realmente, y así poner al club en el lugar que se merece", indicó Diego Guastavino a En El Medio hace pocas semanas.

