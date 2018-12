¿Carvallo o Zubczuk? Juan Carlos Zubczuk revela quién será titular

Todo padre quiere lo mejor para su hijo. Por ello cuando al ‘Ruso’ Juan Carlos Zubczuk le preguntan por su hijo Patrick, tiene algo claro en afirmar: “Patrick tiene las condiciones de seguir de titular. Soy su representante y si hemos renovado en la ‘U’ es porque va a ser titular”, indicó el ‘Ruso’ al programa “Al Ángulo” de CMD.

Habla el 'Rusito'

Empero, el ‘Rusito’ Patrick Zubczuk sabe que no debe bajar los brazos aunque la valla venga alta y la presencia de José Carvallo, lo deje sin la seguridad del titularato en Ate. “Es un gran reto para mí volver a tener de compañero a José (Carvallo). Es lo que se merece la ‘U’, tener dos grandes arqueros. Terminé atajando y espero empezar atajando. Nadie regala nada, es un orgullo que hayan fichado a un arquero de selección, porque me hacen sentir que podemos competir de igual a igual. Mentalmente estoy muy bien. Vamos a darle duro para poder jugar”, dijo el ‘Rusito’ que destaca la persona que siempre le dio su padre.“Yo nací el 95’ y él se retiró ese año. No lo ví desde la tribuna pero lo he visto en VHS, me impresionó lo gran arquero que es. Siempre me inculcó a pelearla, a lucharla, a competir. Me da los mejores consejos. Yo juego fútbol porque es mi pasión, celebro mis goles con las atajadas”, indicó el ‘Vikingo’ quien fue formado por Manuel Carrizales en la ‘U’, vivió 14 años en Chimbote, donde se formó y adquirió las ganas de luchar. “Yo siempre he dicho que la llegada de José (Carvallo) nos dará mayor fuerza. Siempre es bueno que a Universitario lleguen los mejores jugadores para pelear el título”, dijo el ‘Rusito’ que tuvo de compañeros a José Carvallo, Raúl Fernández y Carlos Cáceda. “Gratos recuerdos. Grandes personas, arqueros y excelentes profesionales”.