El domingo por la noche Carlos Zambrano arribó a nuestra capital. Después de una temporada para el olvido en Dinamo Kiev, club donde no puso sumar ni un solo minuto, el defensa de la selección peruana pisó suelo limeño para pasar las fiestas en compañía de su familia.

A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez se encontró con un gran número blanquiazules que esperaban al plantel de Pablo Bengoechea tras la derrota sufrida ante Deportivo Binacional. Las muestras de cariño por parte de los fanáticos de Alianza Lima no se hicieron esperar e incluso llegaron a pedirle que llegue el otro año a Matute.

Carlos Zambrano llegó a Lima minutos después del plantel de Alianza Lima y el hincha le pidió su llegada a Matute para 2020. "Pronto me va tocar, pronto me toca. Que sea lo que Dios quiera, yo encantado. Siempre ha habido interés" pic.twitter.com/i9r8Q23P2B — Bruno Ortiz Jaime (@ortizjaime14) December 9, 2019

“Pronto me va tocar, pronto me toca. Que sea lo que Dios quiera, yo encantado. Siempre ha habido interés”, le respondió el “Leon” a los hinchas que anhelan que el ex jugador del Basel pueda vestir la camiseta del club de sus amores.

Por lo pronto el futuro del zaguero central se encuentra cada vez lejos del Dinamo Kiev. A pesar de que el club ucraniano es dueño de su pase hasta el 2021, Zambrano buscará nuevos aires ante la falta de oportunidades, las cuales ni siquiera le han permitido debutar con la camiseta de los blanquiazules de Kiev.

