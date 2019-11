No va más. Carlos Ramacciotti, dejó de ser entrenador de Sport Huancayo. La derrota ante Alianza Lima caló hondo en el plantel del ‘Rojo Matador’. Tras anunciarse el distanciamiento con el equipo huancaino, el polémico estratega argentino explicó la razones por las cuales decidió dar un paso al costado.

“Me voy tranquilo a mi país, porque sé que el fútbol da vueltas, si en un futuro me encuentro otra vez con jugadores que se quejan por no jugar, o prefieren quedarse en Lima tras un duelo de visita, no hay problema. Yo no voy a pelearme con nadie. Soy respetuoso”, dijo en dialogo con el programa radial ‘Puro Gol’.

Asimismo, el entrenador argentino fue consultado hasta en dos oportunidades sobre si pondría las manos al fuego por su plantel. La respuesta de Ramacciotti fue un no rotundo. Según precisó, le cumplieron en lo económico pero no le respetaron las decisiones.

Los números del 'Rojo Matador’ esta temporada no son nada desalentadores. Se ubican en la quinta posición de la Tabla Acumulada con 50 puntos y tienen asegurada la clasificación de la Copa Sudamericana 2020. Además, hasta la fecha pasado luchaban por el título del Torneo Clausura.