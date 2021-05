Hace dos décadas se inició en el mundo de la pelotita en el equipo de sus amores, Universitario de Deportes, donde campeonó en el 2000 y 2002; sin embargo, tuvo que probar suerte en búsqueda de su consolidación en otros equipos, donde rompió redes y hasta se guardó el hinchaje, como en Alianza Lima y Sporting Cristal. Nos referimos a Carlos Orejuela, delantero que, con 41 años, sigue en vigencia, en Cienciano. En charla con EL BOCÓN, confesó que está en proceso de recuperación por una lesión, pero todavía no piensa en colgar los chimpunes. Eso sí, criticó a la administración de la “U”, respondió a los que cuestionan su edad, y reveló quién es el entrenador que lo marcó en el fútbol, entre otras cosas.

¿Cómo estás en lo futbolístico?

Tengo dos meses alejado de las canchas por una lesión. Me preparé físicamente bien, tuve un buen mes, pero me vengo a lesionar.

¿Qué lesión tienes?

Rotura de ligamento cruzado. Nunca me había operado de la rodilla. Son seis meses de recuperación, recién voy dos. Tengo la cabeza fuerte para recuperarme. Quiero jugar los últimos partidos con el equipo. ¿Quién sabe pelear el título?

¿Ya piensas en el retiro?

No, en el día a día. Lamentablemente la lesión me mató, me sentía en mi primer entrenamiento profesional. Siento tristeza, pero sigo yendo contento a las terapias. Es muy lindo jugar al fútbol, y que te paguen por eso.

¿Hay críticas por la edad?

Sí, pero es un número. Las críticas son por quitarle un espacio a un chico. Si hubieran chicos buenos, estaríamos diciendo que no juegue y que lo hagan ellos. Uno no va a regalar el puesto. Físicamente estoy bien, tengo un régimen alimenticio, descanso bien, hago todos los cuidados para recuperarme.

Carlos Orejuela jugó en Alianza Lima.

¿Se ha perdido respeto a los experimentados?

Me han tocado buenos chicos, pero otros que no escuchan o dicen: ¿a quién le has ganado? Pero no voy a discutir con alguien. Fuera de jugar 90 minutos, quiero dejar algo a lo más jóvenes. No correr por correr, mejorar en definición. Hay chicos que se han ganado buena impresión de mi. No soy el crack, pero la teoría la tengo.

¿Qué piensas de los jóvenes que no aprovechan oportunidad?

Me hubiese gustado que alguien me hable o aconseje en el fútbol. Todos empezamos el fútbol como una pasión, pero hay que dedicarle todo el día. Conocer a los rivales, estudiarlos. Ahora los chicos quieren jugar para tener plata o salir en redes sociales, se preocupan en eso.

¿No aprovechan las redes sociales?

Nadie dice que no lo hagan, para todo hay tiempo. Hay cosas que uno se priva, pero hay momento para disfrutar. El fútbol es muy corto. Cuando tenía 34 años quería que no llegara diciembre, pero los chicos de ahora esperan el mes para las vacaciones. Por eso, trato de disfrutar al máximo cada momento. Si marco un gol en los entrenamientos, lo festejo. Recuerdo todos mis goles, el fútbol me apasiona.

Chale pidió tu regreso a la “U” en el 2017. ¿Por qué no se concretó?

No me dejaron volver. ¿Decían la edad? Tenía 34 años. Metí 19 goles con Cienciano. Piensan que la edad influye, pero ya pasó. Ya me resigné, no me voy a mentir, ya pasa por muchos factores, así marque 35 goles no me van a llamar. De repente como entrenador o en un tema administrativo, apoyaré a la “U”.

La "Calavera" también pasó por Sporting Cristal.

¿Por qué los equipos no dan talla a nivel internacional?

Falta hambre. No me cabe en la cabeza. Obviamente me ha pasado y peor con tribuna, gente. Por ejemplo: la bolsa de minutos. Van trece años y muy poco se ha clasificado una categoría Sub17 o Sub20. Hay chicos que entrenan y juegan por obligación para cumplir esa norma. En mi época, el chico jugaba por ser talentoso. Yo tenía a Esidio, el Beto Carranza, Piero Alva en su mejor momento, pero no alcanzaba con tirarme de cara. Cuando jugaba a nivel internacional, los árbitros no cobraban lo que sí en el torneo local. Falta también tener mentalidad ganadora. Ahora hay muchos jugadores que juegan muy bien sin público, ya no no tienen presión de nada.

¿A qué se debe la irregularidad de la “U”?

¿Qué hicieron con los tres millones que la “U” ganó por clasificar a la Copa Libertadores? No están gastando dinero en pagar toda la deuda que tienen, pues lo está haciendo Embajadur. Contrataron un par de delanteros y un volante, nada más, pero juegan un torneo internacional. ¿Dónde están los mejores? Tienen dinero para contratar. Juegan un partido bien, los endiosan, y ellos se creen los mejores del mundo. Es muy fácil estar en un equipo grande, por ser amigo del entrenador o del directivo, agente. A mi me costó mucho, por la edad, después hablaban mal. Ahora contratan por contratar.

¿Ángel Comizzo cumplió su ciclo en la “U”?

Le he preguntado a Rainer y Miguel Torres y dicen que es buen entrenador. Ha jugado en River, pero no sabemos el día a día. No vamos a negar que no han contratado a nadie, tiene que jugar con lo que tiene. Tiene temperamento complicado, pero hay veces pasamos por eso.

En lo futbolístico, ¿faltan líderes en la “U”?

Y es que hay pocos que se identifiquen. ¿Quién? Carvallo, Alfageme, Corzo, pero el “vamos, vamos”, tiene que ir de la mano de lo futbolístico. Para jugar en equipo grande, tienes que ser un poco de hincha para sentirlo de otra manera.

¿Qué opinas de las administraciones en Universitario?

El equipo más grande, y en veinte años, dos títulos. Es algo imposible. En el 2012, fue promulgada la ley en el Congreso para que los clubes no sean liquidados, la “U” no pagó ni un sol. Es más, generan más deudas, ya van como 200 mil soles de intereses. Las administraciones entran y salen, así no se les paguen, a ellos se le acumula sus pagos, tarde o temprano, les pagan. El club debe estar manejado por socios; sin embargo, nadie quiere meterse donde todos agarran plata o donde se acaba la mamadera.

Gremco quiere matar a la “U”, y Sunat de a poco, no hay gente que quiera salvarlos. Nosotros tenemos que pagar a los laborales 16 millones de soles, en comerciales 17 millones de soles, ahí hay 33 millones de soles sin intereses. ¿No se dan cuenta?

Carlos Orejuela en Universitario

¿Qué piensas sobre las críticas a Embajadur?

Al no ser parte de ellos, se molestan. Nosotros nos unimos con Rainer Torres, que fue la cabeza, y nos planteó hacer Embajadur, pero los demás no. Tampoco vamos a tocar la puerta a cada uno, el carro ya avanzó. Hay gente que nos ha criticado duro.

¿Cuál es la situación actual?

Está difícil, no creíamos que íbamos a tener tan pocos aportantes. Teníamos la expectativa de tener cien mil hinchas y llegar al centenario saneado, pero será más largo el camino. ¿Hasta que venga un jeque y pague 500 millones de dólares? No creo que suceda.

¿Jugaste en los tres grandes?

Supe afrontar cada momento como profesional al cien por ciento, dejé el hinchaje. A mí me pasó, demostré al equipo que me dejo ir haciéndole gol. No es burlarse, sino celebrar, es la mejor forma de respetar el trabajo.

¿El mejor técnico?

Jorge Sampaoli. Siempre estaré agradecido. Es una persona que me ayudó mucho. Es el mejor que he tenido. Sí he tenido comunicación con él. Si decido ser entrenador más adelante, lo trabajaré.

¿Goles más gritados?

Con el Boys, los dos goles que le marqué a Alianza, en el 2003, a Gustavo Roverano. Los dos goles que marqué con César Vallejo para el ascenso. Obviamente el primer gol que convertí con Universitario.

¿Qué te parece el regreso de Farfán al fútbol peruano?

Cuando agarre su mejor nivel futbolístico ayudará mucho a su equipo. No es un jugador que ha venido a retirarse, es un jugador de selección. No hablamos de cualquier jugador. Va a estar en ritmo de selección.