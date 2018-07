Carlos Moreno pide remoción por el sistema de Licencias

El administrador de Universitario, Carlos Moreno, señaló que están de acuerdo con el sistema de Licencias, pero exige que apliquen las normas con mayor criterio. "Simplemente la anulación de esta sanción nos hace ver que no era correcto lo que estaban haciendo y que era ilegal. Resulta inconcebible que el mismo gerente de Licencias no conozca las normas que él mismo aprueba", dijo Moreno.

Según Moreno "la única posibilidad que había para que nos sancionen era haber incumplido en tres oportunidades el pago de las remuneraciones y eso nunca sucedió. Nosotros no tenemos problemas que nos fiscalicen y revisen nuestras cuentas, pero no nos parece real exigir a los clubes que paguen todas sus obligaciones los días 30 de cada. Tienen que comprender que, dada la cuenta corriente que tenemos que pagar, por las deudas que heredamos, no es tan sencillo pagar o conseguir un inversionista para que compre alguna de las factura que tenemos por los derechos de televisación".

"La 'U' está de acuerdo con el tema de licencias pero que se apliquen con mayor criterio. Por ello, pedimos la remoción de los integrantes de esta Comisión de Licencias porque no solo vulneraron la confiabilidad sino que aplicaron sanciones ilegales y esas son causales para pedir su remoción", expresó el titular de la 'U' dejando en claro la postura del cuadro de Ate.

Finalmente, acerca del trabajo del técnico chileno Córdova, el administrador de los merengues comentó que "estamos muy satisfechos con su trabajo y el plantel lo podría corroborar. Simplemente queremos que se reanude el campeonato para empezar a sumar puntos y salir de la incómoda posición en la que nos encontramos".