Carlos Moreno: "Hay persecución en Universitario"

El administrador de Universitario, Carlos Moreno, consideró que hay una persecución contra el club luego de los castigos que recibieron por parte de la Comisión de Licencias y por el último informe que publicaron.

"La Comisión de Licencias publica algunos datos pero no otros donde sí tenemos el 100 por ciento, eso me parece mal intencionado. Este sistema busca que la economía de los clubes sea sana y para eso necesitamos a los sponsors y con estas publicaciones no se logra eso. Calculo que no es una actitud de la Federación en general sino de la Comisión de Licencias que me parece que no tienen buen ánimo con Universitario", dijo Moreno,

Agregó: "Hay clubes que en páginas públicas aparecen con deudas y en esta salen como que no tienen deudas. Ayer le pregunté a Mario Maggi cómo saco estos porcentajes y por qué le estaba haciendo tanto daño al club. Él mencionó que aplicaron una fórmula media extraña que no me parece muy clara y tampoco explica por qué solo publica los temas financieros y no los demás. Hay clubes que ni tienen estadio idóneo cuando la 'U' tiene un estadio propio y en buenas condiciones, eso no lo publican".

"Sentimos que hay una persecución en contra de nosotros porque no vemos que haya lo mismo contra los otros clubes y alguna razón debe haber. Hay que preguntarle al señor Gonzalo de las Casas y a Maggi. Es cierto que hemos incurrido en demoras pero sí cumplimos con pagar, estamos al día en los sueldos. Ellos no dicen que ese incumplimiento que publican en enero y febrero se debe a demoras y no a faltas de pago", aclaró el titular de la 'U' que se siente incómodo por la posición de su equipo en la Tabla del Verano. "No puedo estar muy contento con una posición no tan buena en la tabla pero lo que me deja tranquilo es que hay un trabajo por parte del comando técnico. El plantel trabaja bastante fuerte y en la mayoría de partidos han jugado bien".