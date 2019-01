Carlos Moreno: "Fui un barrista de Universitario de Deportes"

De barrista de la ‘U’ a administrador del equipo de sus amores. Carlos Moreno está cerca a cumplir dos años y medio a cargo de Universitario de Deportes y EL BOCÓN conversó con el titular del equipo de Ate, quien recordó sus tiempos de barrista en las tribunas y reiteró su objetivo de sacar a la crema de la crisis económica que atraviesa.

-SEÑOR MORENO, ¿ES HINCHA DE UNIVERSITARIO?

Hincha de toda la vida de Universitario, ya por tradición familiar inclusive.

-¿CÓMO CONOCIÓ EL AMOR POR LA ‘U’?

Yo de chico iba a los tripletes de Universitario con mi papá en el Estadio Nacional y desde ahí me nació el amor por la institución. Luego iba por mi cuenta al estadio. Primero iba a la barra de oriente; después fui a la de norte en la época de la universidad. Ahora voy con mis hijas a occidente.

-O SEA, HA SIDO UN BARRISTA...

Podríamos decir que he sido barrista en algún momento de mi vida. Teníamos un grupo de amigos de la Universidad Católica con quienes viajábamos a provincias a seguir al equipo. De verdad que fue muy bonita época.

-¿IMAGINÓ QUE IBA A ADMINISTRAR AL EQUIPO DE SUS AMORES?

Yo siempre tenía como objetivo ayudar a mi club del cual soy hincha. Por ello, me metí a estudiar un máster en gestión deportiva pensando en algún día poder trabajar para la ‘U’. Las circunstancias me llevaron a estar hoy ocupando el cargo de administrador, el cual demanda un trabajo arduo, con un muy buen equipo de profesionales para sacar adelante al club.

-¿CÓMO VIVIÓ LA CAMPAÑA DEL AÑO PASADO?

Fue una temporada complicada para todos lo hinchas, más aún para mí en el cargo de administrador. Pero confiábamos en el comando técnico y en el plantel de jugadores que teníamos y tenemos. No me quedaba duda de que íbamos a salir adelante; además, teníamos un plus: la garra que caracteriza a los jugadores de la ‘U’.

-¿ALGÚN HINCHA LO HA RECRIMINADO EN LA CALLE?

Cuando me cruzo con un hincha de la ‘U’, siempre he tenido muy buena receptividad. Yo también trato de atender a los hinchas y socios que se me acercan en la calle a preguntarme cosas, y mientras sea de forma respetuosa, yo siempre atiendo y aclaro muchas cosas.

-¿QUÉ LE DIRÍA A LA GENTE QUE ESTÁ EN CONTRA DE SU ADMINISTRACIÓN?

Primero, que le están provocando un daño a la ‘U’ porque dañan la marca, ya que hay mecanismos y hay formas de centrar su posición; pero salir a insultar en las calles o realizar plantones creo que al final desvirtúa la posición que ellos tienen.