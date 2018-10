Carlos Moreno defenderá los puntos pedidos por Unión Comercio

El administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno afirmó que expondrán sus argumentos en caso Unión Comercio reclame los puntos en mesa.

“Unión Comercio tiene el derecho a reclamar lo que quiera pero eso no significa que tenga razón. Nosotros consideramos que el partido está bien reprogramado, se ajusta a las normas y no hay qué reclamar. Expondremos nuestros argumentos a la Comisión de Justicia y esperemos nos den la razón”, apuntó Moreno y agregó que le parece extraño todo lo que le sucede a la ‘U’.

“Las reglas no son iguales para todos. Tengo claro que están presionando a la Comisión de Licencias para que vayan con todo en contra de la ‘U’”, aseguró Moreno.

Por otro lado espera que los refuerzos empiecen a dar sus frutos, respaldando al técnico Nicolás Córdova que fue amenazado por unos hinchas en Campo Mar. "Si yo no estoy contento con un técnico o un jugador se lo tengo que decir en la cara, me parece de mal gusto hablar a través de medios. No puedo estar contento en los resultados pero tomemos en cuenta que los resultados no son únicamente responsabilidad del técnico, lo que pasa dentro de la cancha depende de los jugadores", indicó.