Carlos Moreno arremete contra la Comisión de Licencias por multa a la 'U'

Universitario de Deportes fue sancionado con 6 UIT por la Comisión de Licencias de la FPF, la cifra asciende a los 20 mil soles y en Ate tienen que hacer efectivo el pago en la quincena de noviembre aproximadamente. Por ello, el administrador del club merengue, Carlos Moreno, se pronunció sobre la resolución que emitió la FPF en donde detallaba la multa que ha recibido la U y otros clubes del Torneo Descentralizado.

"Entiendo que el sistema de Licencias ha sido creado para profesionalizar el fútbol y las instituciones que lo conforman y desterrar la informalidad. Sin embargo, no se está cumpliendo ese propósito hoy en día. Hay clubes que hacen dobles contratos o adulteran constancias de pago pero no se les está haciendo nada, no aparecen en la lista de equipos sancionados y si lo hacen tienen un castigo bastante leve. Están premiando a los clubes informales en prejuicio de los formales", declaró en Radio Ovación.

Por otro lado, el titular de los cremas en la actualidad comentó que los miembros de la Comisión de Licencias son personas honestas, sin embargo, cree que deben hacer un trabajo que vaya más allá de lo que están haciendo: "Ellos deben cruzar información con los bancos y Ministerio de Trabajo", apuntó.

Asimismo, el administrador crema no descartó en que Universitario apele la sanción que ha recibido. "Estamos evaluando apelar esta sanción pero lo que hemos solicitado de inmediato es un informe oral para hacerle llegar esta información de primera mano. Imagino que en los próximos días nos concederán el uso de la palabra", finalizó Moreno en el programa radial 'Marcando la Pauta'.

