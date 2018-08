Carlos "Kukín" Flores y sus 10 inolvidables frases

Una fecha especial para un futbolista muy polémico que ha dado nuestro querido balompié peruano. Carlos Flores, ex futbolista identificado con la camiseta de Sport Boys, cumple hoy 44 años y trata de hacerse un camino como entrenador de fútbol.

El talentoso mediocampista que debutó en Sport Boys debutó en la temporada 1991 en el triunfo 3-0 al AELU. Desde sus inicios con la camiseta del club rosado mostró cualidades que lo señalaron como el jugador estrella que necesitaba en el futuro la selección peruana.

Con el equipo chalaco, el popular "Kukín" jugó en la Copa Libertadores 1992, donde su equipo no destacó y fue eliminado en la primera ronda de la competencia. Sin embargo, Sport Boys disputó un memorable compromiso frente al Atlético Nacional de Medellín, integrado por el equipo histórico que ganó la competencia en 1989 y la selección que alcanzó un cupo al Mundial de Italia 1990. Aquel juego terminó 2-2 y marcó la carrera de Flores.

El mediocampista no solo jugó en Sport Boys sino que paseó su fútbol en diferentes lugares como Universitario (1995), San Agustín (1996), Al Hilal (1996-97), Aris Salónica de Grecia (1998-99), Alianza Lima (1999), Atlético Paranaense (2000) entre otros equipos.

Las frases de "Kukín"

"La cerveza en Arabia Saudita era tan suave que la fermentaban con arena del desierto"

"Soy amigo de sicarios y marcas. Cada quien hace lo que quiere, son seres humanos con errores y no tengo problemas con ellos"

"Llegué a ganar más de 40 mil al mes en Arabia Saudita. En ese entonces, mi casa en el Callao era una beneficencia, me agarraban 15 a 20 mamas y me pedían para diferentes cosas. Era una persona dadivosa".

"Cuando tenía 16, jugé en Colombia con el Sport Boys. Ahí el narcotraficante Pablo Escobar, quien era presidente del Nacional de Medellín me vio y quiso contratarme para jugar".

"Salí calato a la calle en Iquitos, porque me dieron diablos azules tras celebrar tras salvar la categoría con el CNI".

"Me llevaron a la comisaría más de 30 veces por diferentes denuncias"



"Cuando tenía 11 años, en la época de España 82, le lavé el auto a Julio César Uribe, a las afueras de un conocido restaurante de la avenida Faucett. La mejor propina que me dio fue conocerlo, él era mi ídolo".

"Si no bebía alcohol dos veces a la semana, jugaba mal. Una vez trate de cuidarme y las cosas no me salían bien en la cancha".

"Tomé whisky , ron y cerveza ante de caer del cuarto piso de mi casa, porque crucé el límite de la libertad, pasé a ser libertino".

"Hubo una época en que todo el mundo la quería hacer con "Kukín" Flores. Era el jugador del momento, mis amigos me llamaban para salir con diferentes chicas y mujer me reclamaba. Por eso la golpeé".

