Carlos Grados se pronunció tras su regreso al arco de Sporting Cristal

Carlos Grados, arquero de Sporting Cristal volverá mañana al arco celeste luego de casi 11 meses. El último partido que había atajado fue ante Deportivo Municipal, donde salió lesionado en el minuto 32' del primer tiempo y tuvo que ser reemplazado por Viana.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Sin embargo, Carlos Grados fue paciente y una vez recuperado de la dolencia del hombro. Trabajó duro en cada entrenamiento que dirigía el profesor Mario Salas para aprovechar la oportunidad cuando le toque atajar.

El Bocón conversó con él y esto nos contó en la antesala al duelo frente a Sport Boys.

¿Cómo tomas esta oportunidad de volver al arco luego de 11 meses?

Con mucha tranquilidad. Me he estado preparando para esta oportunidad y gracias a Dios se me dio y ante un rival complicado como es Sport Boys.

¿Cómo manejas la ansiedad por volver a jugar?

La verdad que no, también pensé que estaría ansioso, pero estoy muy tranquilo. Además, tengo muchas ganas de salir a dar lo mejor de mi y ganar los tres puntos para así seguir demostrando que somos los mejores. No solo los once que salen a la cancha, sino todo el plantel

¿Tuviste que pasar por muchas cosas para volver a jugar?

Si, la verdad que la lesión del hombro me perjudico demasiado, debido a que me impido comenzar a la par con mis compañeros la pretemporada. Por esa razón, no pude trabajar de la misma manera que los demás, pero trato de no pensar en lo malo y ver lo bueno de todo.

¿Qué te dijo el profesor Mario Salas en estos días?

Me venia hablando desde hace semanas. Básicamente, me decía que ya iba a llegar mi oportunidad y que trabaje bien, para cuando toque mi oportunidad.

Alguna cábala para mañana...

No soy cabalero. Solo encomendarme a Dios.

De Sport Boys, ¿qué te preocupa?

Si, es un rival muy complicado. Además, tiene buenísimos jugadores de mucha calidad como: Montaño, Arroe, Faiffer y Luis Tejada. Será un lindo partido y espero poder quedarme con los tres puntos para empezar bien el Clausura.

Finalmente, ¿qué decirle al hincha de Sporting Cristal?

Le diría que es sumamente importante su apoyo y animarlos a que vayan al estadio. Los necesitamos para poder ganar el Torneo Clausura.

