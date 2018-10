Carlos Galván apuesta por la vuelta de Raúl Fernández en finales por el descenso

Carlos Galván habló del momento de Universitario de Deportes en el fondo. Es decir, el sector defensivo y el arco que en este momento tiene una gran duda. La vuelta de Raúl Fernández o la consolidación de Patrick Zubczuk en el pórtico merengue. "Las finales que se vienen se sacan con hombres. Y Raúl Fernández debe tapar porque tiene experiencia de haber jugado partidos muy complicados", señaló el ex caudillo del fondo merengue que siguió opinando sobre el momento de Fernández en Ate.

"Volver a agarrar el ritmo después de la lesión que tuvo en la rodilla le costó. Uno quiere ver al Raúl Fernández de las tapadas espectaculares. En ese año, Raúl era figura porque entonces la defensa tampoco anduvo bien. Pero este año no ha sido figura, tan mal no se está defendiendo", expresó Galván apoyando la titularidad de 'Supermán' en el arco estudiantil.

Según Galván, Universitario de Deportes no puede regular la intensidad porque nunca un equipo puede mantenerse a mil por hora. "Hay que regular la intensidad: ser agresivo los primeros 15, luego bajar el ritmo y después presionar de nuevo. No veo a la U descendida. Yo creo que no tienes que entrar a la cancha pensando en eso. Hay que hablar mucho en el vestuario y pelear cada pelota a muerte", apuntó el ex zaguero argentino.