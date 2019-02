Carlos Canales a EL BOCÓN: "Lamentablemente no pude debutar antes"

Carlos Canales, volante de Piratas FC, a sus 28 años llenó muchos elogios por su juego, goles y habilidad con el balón tras disputarse dos fechas de la Liga 1 Apertura.

El Bocón decidió llamar a Carlos Canales para que nos cuente un poco su historia tras la buena impresión que viene dejando con la camiseta de Piratas FC en la Liga 1 Apertura.

Entrevista: Jean Pierre Maraví / Foto: Joel Alonzo

A pesar de la derrota de tu equipo Pirata FC fuiste uno de los mejores e inclusive anotaste un gol, ¿cómo te sientes con esta impresión que vienes dejando en la Liga 1?

Contento por estos dos goles que he convertido en estas dos fechas. Lamentablemente se perdió ante Universitario, pero solo queda recuperarse y levantarse para el partido que viene.

Mucha gente se ha quedado sorprendida por el nivel qué vienes mostrando en la Liga 1, ¿ya que recién este año debutaste en Primera?

Sí, es verdad. Estuve jugando Copa Perú. Lamentablemente no pude debutar antes, pero ahora que tengo la oportunidad de jugar en Primera solo queda aprovechar.

¿Cuéntanos un poco sobre tú trayectoria?

Yo hice menores en Academia Cantolao, donde jugué hasta los 18 años. Luego me fui a Inti Gas y ahí estuve durante el 2010 y 2011. En ese equipo pertenecía al primer equipo, pero solo jugué reserva. En el 2012 estuve sin jugar. En el 2013 llegué a Sport Boys, sin embargo, no me sacaron carnet y recién en el 2014 empecé a jugar.

¿ Y ahora cómo te sientes con estos dos partidos que vienes teniendo en Primera?

Es una vitrina no solo para mí sino para todos mis compañeros. Solo queda aprovechar al máximo esta oportunidad.

¿Qué les ha dicho el profesor Pablo Zegarra tras esta derrota?

El profesor no nos ha reprochado. Al contrario nos dijo que levantemos la cabeza porque el equipo dio todo. Y solo queda seguir trabajando que el campeonato recién empieza.

¿Eres consciente qué si sigues con este desempeño se te abrirá una posibilidad de llegar a un club grande?

Claro, como todos. Anhelo llegar al extranjero y jugar en un equipo importante. Además, anhelo llegar a la selección peruana que es el sueño de cualquier jugador.

Es verdad, ¿qué eres hincha del Sport Boys?

Sí es cierto. Yo soy del Callao y le tengo cariño al elenco rosado.