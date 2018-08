Carlos Cáceda y su contundente frase sobre el fútbol peruano

No se guardó nada. Esta mañana, el portero de la selección peruana, Carlos Cáceda, fue presentado como nuevo jugador de Real Garcilaso para el Torneo Clausura, el golero tuvo que regresar de México para buscar continuidad debido a que en Veracruz era el suplente de Pedro Gallese.

"No considero un retroceso regresar al fútbol peruano, porque estoy entrenando bien y me encuentro listo para jugar cuando el técnico así lo requiera", remarcó el ex jugador de Universitario quien asegura que su objetivo hoy en día es ganarse el titularato en el conjunto cusqueño.

Foto: Prensa Real Garcilaso

Además, durante el año, Cáceda volvió en dos oportunidades: durante el Torneo de Verano a Deportivo Municipal y ahora se convirtió en el refuerzo de Real Garcilaso. Cabe recordar que Ricardo Gareca no lo consideró en esta oportunidad para la convocatoria a los partidos de Holanda y Alemania en Europa.

"Espero volver pronto a la convocatoria de la selección peruana y jugar la Copa América el próximo año", finalizó el golero quien confía que el equipo cusqueño campeonará a fin de año.

