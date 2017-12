Carlos Ascues: "Pude ir al extranjero, pero preferí a Alianza Lima"

Carlos Ascues debe ser uno de los elementos más interesantes de Alianza Lima. El popular 'patrón', aportó mucho en lo último del torneo para que los 'íntimos' salieran campeones y sin duda, por ello fue observado por más de un equipo nacional e internacional.

Él mismo confirmó esta situación, añadiendo que recibió muchas propuestas de clubes extranjeros, pero que prefirió a Alianza Lima y el reto en la Copa Libertadores.

"La verdad es que tengo contrato. No puedo negar que surgió una posibilidad de volver al extranjero, pero me seduce el reto de jugar la Libertadores con Alianza Lima y hacer historia ante grandes rivales como Boca y Palmeiras" Carlos Ascues al Diario Depor.

Luego habló de la posibilidad de volver a la selección puernana: "Es mi deseo, ya que formé parte del grupo en la Eliminatoria y buscaré mi oportunidad. Si el profe no me convocó, tal vez fue por mi falta de continuidad o porque me faltó alcanzar mi mejor nivel. Así que depende de mí esforzarme más y buscar ser tomado en cuenta para el Mundial".

Se queda

