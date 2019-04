Carlos Alberto Navarro: "Creo que Russo no seguirá en Alianza Lima"

Tras la caída por goleada de Alianza Lima en Chile por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el presente de los íntimos luce complicado en los dos torneos y para el panelista de Exitosa Deportes, Carlos Alberto Navarro, el técnico argentino podría dejar el equipo: "Creo que Miguel Ángel Russo no seguirá en Alianza. No transmite nada en el plantel. Es un tipo que se queja de todo".

Las críticas luego fueron para el sistema de juego que plantea Miguel Ángel Russo en Alianza Lima: "No hace daño, no tiene la pelota. Cuando enfrenta a un rival que es de su mismo nivel, no se atreve. No hay asociación en el juego, no tienen reacción", agregó.

Desde la llegada de Miguel Ángel Russo a Alianza Lima, ha dirigido diez partidos oficiales. Suma tres victorias, cuatro derrotas y tres empates. Por los errores mostrados y lo dicho en conferencia de prensa, el DT buscará cambiar de esquema. No está conforme con la defensa y lo hizo saber con la salida de Hansell Riojas por Francisco Duclós.

El próximo partido de Alianza Lima será este domingo 7 de abril de visita ante Real Garcilaso, rival que los íntimos nunca han podido vencer en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Mauricio Affonso volvería al once del plantel debido a la necesidad de puntos.