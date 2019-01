Campeón con Universitario vive terrible drama tras fichar por Real Garcilaso

Real Garcilaso anunció el fichaje de Carlos Olascuaga, quien formó parte del plantel titular de Universitario de Deportes en el 2013, equipo que consiguió el título nacional. Luego de ser confirmado como parte del plantel cusqueño, llegó el drama para él. Al parecer, Garcilaso no quiere contar más con el jugador.

"Realmente no entiendo lo que sucedió en Real Garcilaso porque todo estaba cerrado con ellos y propio de ello fue que comencé a entrenar con todo el plantel en el Cusco. Pero, al parecer, no hubo un entendimiento, sobre todo, de parte de ellos y decidieron que no se podía continuar con el contrato", indicó Carlos Olascuaga en Radio Ovación.

Además, señaló que "de alguna manera esto me perjudica porque yo ya tenía algo concreto con un club y no me preocupé de analizar otras ofertas, incluso ellos me anunciaron de manera oficial a través de sus redes sociales y página web. Es complicado el tema, pero veré qué sale en los próximos días. Por ahora no tengo nada con ningún equipo y continúo con mi trabajo de fortalecimiento. Creo que en 10 días más ya podría trabajar con total normalidad", indicó el jugador.

Carlos Olascuaga deberá analizar otras ofertas antes del inicio del campeonato luego de quedarse en el aire tras la decisión de Real Garcilaso.

