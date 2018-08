Campeón con Universitario y Cristal denunció que le vaciaron su cuenta bancaria

Un exfutbolista, que supo salir campeón con Universitario de Deportes (2009 y 2013) y Sporting Cristal (2005), fue víctima de los delincuentes cibernéticos que le vaciaron todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria.

El infortunado es Rainer Torres, quien hoy ocupa un cargo administrativo en Sport Rosario. A través de su cuenta de Facebook, el 'Motorcito' hizo pública la denuncia y responsabilizó a un reconocido banco de lo sucedido

"BCP y la ...Primero tu seguridad nula hace que me vacíen la cuenta y no sepas si es por clonación de mi tarjeta o hackeo y luego ves que ingresa dinero a mi cuenta otra vez y no te quedas feliz con que me hayan vaciado la cuenta, sino me congelas la cuenta y todo el dinero", escribió Torres con suma indignación.

En ese misma publicación, Rainer Torres les pidió a sus seguidores que etiqueten a la entidad bancaria. Como era de esperarse, ellos acataron el pedido de inmediato y en pocas horas se hizo una cadena de solidaridad con el hasta hace poco entrenador de Willy Serrato.