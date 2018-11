Campeón del mundo: 'Yo fui suplente de Johnnier Montaño”

Johnnier Montaño es de los pocos futbolistas colombianos que puede alardear haber jugado en la Serie A, incluso Mauro Camoranesi, campeón italiano en el Mundial Alemania 2006, confesó haber sido suplente del volante que pasó por Alianza Lima y actualmente defiende los colores del Sport Boys del Callao.

'Yo fui suplente de Johnnier Montaño”

Hace unos meses el futbolista fue entrevistado por Fox Sports Sur, durante la conversación el exfutbolista argentino habló de su paso por el Hellas Verona y recordó al jugador colombiano Johnnier Montaño, del que tiene muy buenos recuerdos cuando recién iniciaba su carrera como profesional en el Calcio.

Video: Fox Sports

'Ayer estuvimos hablando de él (Johnnier Montaño), crack. Bueno yo fui suplente de Johnnier, así que si esto va a salir en televisión, 'Yo fui suplente de Johnnier'. El año pasado tuve la posibilidad de intercambiar unos mensajes con él. Jugadorazo, la verdad que me tocó jugar con pocos futbolistas colombianos, creo que tres o cuatro, y obviamente el pie del jugador colombiano no se discute nunca, la parte técnica no se discute nunca, del jugador peruano tampoco. Yo reconozco que el jugador peruano y el colombiano tienen esa facilidad y ese gusto por manejar bien el balón. Jhonnier era un muy buen jugador', comentó cam en 'La Última Palabra Colombia'.

Como se recuerda, Mauro Camoranesi integró la selección italiana campeona del mundo en Alemania 2006, la 'azzurri' comandada por Marcelo Lippi en el banco y Alessandro Del Piero en el campo se impuso a Francia en una final para el recuerdo.