Camiseta de Pirata FC se vende en histórica tienda de Inglaterra [FOTO]

Trascendió fronteras. Pirata FC causó sensación en el fútbol peruano en el 2018 por su peculiar camiseta donde tenía como logo al famoso pirata de Disney "Jack Sparrow", conocido por las películas de "Piratas del Caribe".

Ahora, esta camiseta -que sin lugar a dudas es histórica en el fútbol peruano- se ha vuelto viral tras darse a conocer que se vende en una histórica tienda en Londres, Inglaterra. El comprador inglés Robert Warren, se acercó hasta la tienda "Classic Football Shirts" e informó que una de sus compras fue la camiseta de Pirata FC.

I went to the @classicshirts shop in London today & all I got was this Pirata FC shirt. pic.twitter.com/4gyfa3MeRr