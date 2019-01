Butrón: 'Pedro Gallese tiene que venir a un grande como Alianza Lima'

Leao Butrón llegó a 'Matute' para unirse a la pretemporada de Alianza Lima y de inmediato le abrió 'la puerta grande' a Pedro Gallese. Aseguró que el guardavalla de la selección peruana es su amigo, conversan a menudo y que no le incomoda su posible llegada a tienda 'blanquiazul'.

Lo ve en 'Matute'

'Según lo que sé todo está encaminado, los detalles los sabe él, los debe de saber él. Siempre conversamos. ¿Porqué estaría incómodo con su llegada?, yo soy un jugador de Alianza Lima como cualquier otro. Un arquero de selección como Pedro, si tiene que venir a un club peruano, debe de ser al mejor como Alianza', comentó el portero.

Video: Rafael Saaz

Leao Butrón demostró que ha llegado de gran ánimo a la pretemporada de Alianza Lima, guardavalla se animó a bromear con el grupo que les ha tocado en la Copa Libertadores 2019, donde chocarán ante Inter de Porto Alegre, River Plate y el ganador de la llave G4, que puede ser Sao Paulo, Talleres, Palestino o DIM.

'Hacer una buena Copa Libertadores es la tarea pendiente de todos los equipos en el fútbol peruano, ya el paso lo ha dado la selección, ahora le toca a los equipos y lo bueno es que nos ha tocado un grupo fácil (risas). Más allá de quién esté al mando, normalmente a estas alturas del año es cuando no comienza a soñar con lo que se puede lograr, ahora toca esta con el profesor Russo y esperamos que podamos seguir luchando el campeonato como lo hemos ido haciendo los últimos años', agregó el portero y capitán de Alianza Lima.

Por último, a su llegada, Leao Butrón afirmó que no ha sellado su vinculación. 'Todavía no he firmado, pero estoy seguro que no habrán problemas al momento de firmar', sentenció el '1' de Alianza Lima.