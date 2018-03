Butrón asegura que Alianza Lima mejorará rendimiento en el Apertura

El guardameta de Alianza Lima, Leao Butrón, quien se está recuperando de una lesión muscular, hizo un análisis de la situación de varios equipos en el torneo local y aseveró que cuando se reanude el torneo de verano todos los equipos estarán en mejor nivel y el Apertura será más parejo.

"Si uno analiza a los equipos en el torneo podría decir que Sport Huancayo está jugando bien, Cantolao viene haciendo las cosas de la mejor manera y Cristal, más allá de esos puntos perdidos en los últimos dos partidos, tiene un colchón de puntos para no preocuparse. Sin embargo, considero que para el Apertura, el desempeño de todos los clubes será más parejo", señaló.

Asimismo, el portero de Alianza Lima se refirió sobre el rendimiento del club íntimo a lo largo de estas 8 primeras fechas. "El primer partido ante Comerciantes Unidos no fue bueno para nada y sentimos que perdimos dos puntos, luego frente a Cristal todo cambió con la expulsión, porque once contra once el encuentro estuvo parejo. Y ante San Martín, pienso que debimos tener más presencia en el área rival que no es lo mismo a jugar mal", acotó Leao Butrón.

Por último, expresó que la lista de jugadores convocados a la Selección Peruana es justa y que se esperaba esta convocatoria. No hay sorpresas ya que en la Selección siempre tienen que estar los que mejor se encuentran en este momento y ojalá que siempre sea de esa manera", concluyó.