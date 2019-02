Buonanotte no saldrá de Chile: "Mi prioridad es quedarme en Católica"

En los últimos días el nombre del futbolista argentino Diego Buonanotte empezó a sonar muy fuerte en las instalaciones del estadio del Alianza Lima, Alejandro Villanueva, pero así como apareció su posible fichaje también se desvaneció con el transcurrir de los días. Hoy el propio jugador descartó toda posibilidad de calar en tienda 'íntima'.





El actual futbolista de la Universidad Católica de Chile indicó que su prioridad, en estos momentos, es continuar en el cuadro 'mapocho' pese a las muestras de interés de Alianza Lima y otros clubes como del Brasilerao.

"Yo no estoy al tanto de nada, solo supe lo de los seis meses, más que eso no puedo decir (...) Tengo un pensamiento personal y no quiero decirlo en este momento, me gusta hablar más de fútbol", indicó.

"mi prioridad es Universidad Católica, siempre. Por el cariño, porque estamos muy bien con la familia y por cómo se ha portado el club conmigo. A la hora de tomar la decisión hay que poner todo en la balanza, intentaré no equivocarme. Mi prioridad es seguir en el club", sentenció fuerte y claro Diego Buonanotte.