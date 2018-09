​Braynner García confesó dura razón por la que no brilló en Universitario

Braynner García confesó la dura razón que no le permitió brillar en su paso por Universitario de Deportes. El defensa colombiano atravesaba un momento familiar muy difícil con su madre enferma de cáncer, algo que no lo dejó concentrarse en su trabajo como 'candado' del equipo merengue.

Dura confesión

'Yo sé que mi paso por el club (2015-16) no fue el mejor, en los dos años que estuve en la ‘U’ mi madre empeoró de cáncer y no tuve cabeza para el fútbol, pero la gente no entiende eso porque no lo vive en carne propia', confesó a través de su cuenta oficial en la conocida red social Instagram.

'Siempre estaré agradecido al club Universitario de Deportes por la forma como me trataron y sin duda alguna es el más grande del país. A los que me criticaron siempre les doy las gracias, eso me hace más fuerte. LA 'U' ES LA 'U' y aunque estemos pasando por un mal momento eso no nos va quitar la historia y grandeza del club de esta salimos como muchas que ha pasado el club un fuerte abrazo para todos', agregó el cafetero Braynner García.

Tras su salida del club de Ate, Braynner García regresó a su país para enrolarse al Cúcuta Deportivo de la liga de ascenso del fútbol de Colombia, donde ha gozado de regularidad, ya que el año pasado jugó en 17 juegos. Su equipo ha clasificado a los cuadrangulares finales y el exfutbolista de Universitario de Deportes espera poner de vuelta al equipo en la máxima división de honor en Colombia. 'Sabemos que somos líderes pero el verdadero torneo arranca en los cuadrangulares finales', comentó el zaguero tras la última victoria de su escuadra.