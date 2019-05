​Brandon Palacios revela el consejo de su papá 'el Chorri' para romperla en la selección peruana

Brandon Palacios reveló algunos consejos de su papá 'el Chorri' para romperla en la selección peruana, joven atacante del a Universidad San Martín tiene el sueño de defender los colores 'blanquirrojos' al mismo estilo que lo hizo su progenitor.

Los consejos del 'Chorri'

Antes de integrarse a los trabajos con la selección peruana Sub 23, Brandon Palacios llamó a su padre, Roberto ‘El Chorri’ Palacios, para pedirle un par de consejos para destacar con el cuadro blanquirrojo y así ganarse un lugar en el 'equipo de todos'.

'Me dijo que juegue con alegría y haga lo que sé. Lo llamo seguido a mi papá para que me aconseje algunos tips. Voy a seguir sacándome la ‘mugre’ para continuar siendo considerado por el entrenador', agregó el joven futbolista.

Recuerda los mejores 'chorrigolazos'

Asimismo, Brandon afirmó que le gusta que le comparen con su padre y toma con mucho cariño que a él también le digan ‘Chorri’, apelativo que inmortalizó la figura del ex volante de Sporting Cristal en los 90’s. 'Me gusta que me digan ‘Chorri’, porque desde chiquito me dice así. Además, yo me siento identificado con él', señaló el jugador de la San Martín.

MÁS NOTICIAS

¡Con Jovic al Real Madrid! Los 20 rumores de fichajes más importantes de Europa para verano [FOTOS]

¡Messi es el amo y señor! Así va la tabla de goleadores de la Champions League 2018-19 [FOTOS]