Los sueños se cumplen. Jefferson Farfán cumplió el deseo de Mathi de conocerlo. El pequeño sufre de cáncer e hidrocefalia, por lo que necesita apoyo para poder realizar su tratamiento fuera del país. El momento fue mostrado por el propio delantero de Alianza Lima a través de sus redes sociales, en un emotivo video.

“Desde que me enteré de la historia de Mathias y su gran deseo por conocerme, no tuve dudas en apoyarlo y cumplir ese gran deseo. Los ganadores no son aquellos que nunca fracasan, sino aquellos que nunca abandonan”, sostuvo la ‘Foquita’ en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Mathi es un niño de 13 años con cáncer e hidrocefalia, necesita ir a España para un tratamiento y sanarse, por ello necesita el apoyo de todos nosotros. Los invito a sumarse a esta linda causa”, concretó Jefferson Farfán junto a un video y una foto donde se puede observar el momento que compartió con el pequeño.

Mathi no solo tuvo la oportunidad de conocer al delantero peruano, también recibió una camiseta de la Selección Peruana con el número ‘10′ y el nombre de Farfán. Además, la ‘Foquita’ la firmó con una dedicatoria especial para el pequeño.

Unidos por Mathias es una campaña que se hizo viral en las redes sociales. Así como el delantero de Alianza Lima, Mathi espera tener comunicación con otras figuras peruanas como Gisela Valcárcel o Anahí de Cárdenas, incluso, el nombre de Doña Peta fue mencionado. El niño de 13 años necesita viajar a Barcelona para poder realizar un tratamiento, el mismo tiene un costo de 100 mil euros, según indicó en un video publicado en redes.

Jefferson Farfán se encuentra lesionado, el delantero pasará un largo proceso de recuperación, motivo por el cual no pudo ser parte de la convocatoria de Ricardo Gareca para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y tampoco podrá jugar con Alianza Lima hasta completar su rehabilitación