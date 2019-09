Binacional vs. Pirata FC EN VIVO ONLINE vía Gol Perú por fecha 8 del Torneo Clausura | FOTO

Binacional vs. Pirata FC EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1, este viernes 20 de septiembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol Perú y Perú Mágico. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Binacional y Pirata FC abrirán la jornada de la máxima división del fútbol peruano, que tiene a Sport Huancayo y Universitario en la parte más alta de la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

Binacional vs. Pirata FC: horarios del partido

México - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m

Uruguay - 5:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

En el sur del país se enfrentarán dos equipos que no conocen de victorias desde hace varias jornadas y que urgen de puntos para levantar el ánimo y escalar en la tabla. Mientras que Binacional no gana desde hace tres presentaciones, Pirata FC no lo hace desde hace seis duelos.

La novedad de Binacional la tendrá en el banquillo. Y es que el entrenador Roberto Mosquera asumió el cargo que dejó Javier Arce, quien se desvinculó del club a inicios del mes por diferencias con la directiva.

"La vara es súper alta porque venimos a un equipo que ha sido campeón. Sabemos la responsabilidad que tenemos. La idea es no decepcionar, venimos con muchas ganas e ilusión de entrenar con los chicos y conocerlos. De comenzar plasmar la idea de fútbol que traemos", afirmó Mosquera en conferencia de prensa.

Binacional, campeón del Torneo Apertura y clasificado a los playoffs por el título nacional, marcha en el undécimo puesto con 8 puntos, producto de un triunfo, cinco empates y una derrota.

Pirata FC está obligado a sumar, si no quiere seguir comprometiéndose con el tema del descenso. El elenco norteño se ubica en el último casillero en la tabla acumulada, mientras que en el Clausura se ubica en el 16° lugar con 4 unidades.

Binacional vs. Pirata FC: ¿cómo se ubica el estadio?

Binacional vs. Pirata FC: sigue el minuto a minuto