Descentralizado







Binacional vs. Carlos Stein EN VIVO ON LIEN por la Liga 1 Torneo Apertura vía Gol Perú Binacional vs. Carlos Stein juegan EN VIVO este sábado por la fecha 5 de la Liga 1 Torneo Apertura desde el estadio Carlos A. Olivares de Guadalupe y con transmisión de Gol Perú