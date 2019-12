Binacional | Roberto Mosquera prueba dos equipos para aguarle la fiesta a Alianza Lima

Nada los desconcentra. Binacional tuvo problemas para entrenar ayer en Juliaca por dificultades climáticas. Sin embargo, pasado las 11 de la mañana, el ‘Poderoso del Sur’ se puso manos a la obra y trabajó arduamente en el estadio Guillermo Briceño pensado en su duelo contra Alianza Lima.

No obstante, el técnico, Roberto Mosquera, aún no ha definido cuál será el once titular que arrancará mañana y ha probado dos equipos en la práctica. El primero fue el mismo que jugó y goleó en Juliaca la semana pasada (4-1). Aunque, lo que está claro es que esta vez no va a ‘ratonear’ como lo hizo en la ida.

Con el sistema 4-4-2, en el arco estaría Araújo. En la defensa, Pérez, Fernández, Fajardo, Reyes. Mientras que en la volante, estará Tello, Aubert, Leudo y Polar. Y en ataque, estaría la dupla Rodríguez y Collazos.

Millán fue pieza clave en la ida del Alianza Lima vs. Binacional. (Foto: GEC)

Millán asoma

El segundo equipo que paró la ‘Mosca ‘ (4-3-2-1) tiene como novedad a Donald Millán, quien ingresó en el complemento en el partido de ida. El volante le cambió la cara al ‘Poderoso del Sur’ y fue el hombre más desequilibrante.

El ‘cafetero’ se abre camino desde el mediocampo y pone en aprietos a los rivales . Por su potencia y velocidad, el técnico podría alinearlo en Matute. Otra de las sorpresas fue el arquero Michael Sotillo, quien podría tener su oportunidad.

DT Se ilusiona

Mosquera quiere aguarle la fiesta a los aliancistas y dar la vuelta olímpica en su casa.“Hay una fuerte ilusión por lograr el objetivo. Como todo en la vida no va a ser fácil, pero tampoco es algo con lo que no se pueda”, declaró en Gol Perú.

Por otro lado, el entrenador reveló que el plantel llega más concentrado y tranquilo a este partido, en referencia a la trágica semana que les tocó vivir con la muerte de Juan Pablo Vergara. “Hemos jugado con el dolor que todo el país sabe. No es que el dolor sea menos ahora, sino que hemos aprendido a lidiar con la adversidad. Ahora estamos más sueltos mentalmente y nuestra alma está mejor también”, finalizó ‘Mou’.

