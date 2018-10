Binacional, próximo rival de Universitario, ya tiene nuevo entrenador

Este sábado 20, en Moquegua, Binacional recibe a Universitario de Deportes por la octava fecha del Torneo Clausura, en un duelo crucial para los cremas que luchan desesperadamente por salir de la zona de descenso.

Hace unos días se informó de la inesperada salida de Luis 'Puchito' Flores de la dirección técnica de Binacional, pero este martes se supo que Mario Flores será el encargado de asumir las riendas de esa escuadra. El entrenador nacional hará su debut nada menos que ante los dirigidos por Nicolás Córdova.

"Primero tengo que agradecer a Dios por esta posibilidad de volver a dirigir en Primera y luego darle gracias a los directivos de Binacional por confiar en mi persona", declaró Flores a Radio Ovación.

Mario Flores espera que la dirigencia de su nuevo equipo agilice los trámites para que tenga la autorización para dirigir este sábado un partido que él mismo califica como una "prueba de fuego".

"No sé los pormenores del por qué decayó el equipo en las últimas fechas del campeonato porque no pude conversar con Luis (Flores). Pero esas cosas no me competen, simplemente tenemos que trabajar muy fuerte y nuestra primera prueba de fuego será el partido ante la 'U', en el que esperamos hacer una buena presentación. En lo personal, espero que todos los papeles estén en regla para dirigir desde la banca de suplentes", expresó el nuevo DT de Binacional.